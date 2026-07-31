Росіяни для атаки по Кривому Рогу використали дві північнокорейські ракети — одна з них вибухнула в полі
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Vladyslav Vlasiuk / Facebook
Росія під час атаки на Україну в ніч проти 30 липня використала дві північнокорейські ракети KN-23 — одна з них вибухнула в полі.
Про це написав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк на сторінці у фейсбуку.
Власюк нагадав, що одна з ракет влучила в приватний будинок у селі Радушне біля Кривого Рогу, де загинула майже вся багатодітна родина. Між двома влучаннями було 3,5 км. За його словами, у радіусі пʼяти кілометрів жодних потенційних цілей не було.
Північнокорейська ракета KN-23 — це фактично повний аналог російської ракети «Іскандер», додав Власюк. Вони також мають однакові компоненти, зокрема й західні.
Вчора президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни для атаки по Радушному вперше за довгий час використали північнокорейську ракету. Reuters писало, що востаннє росіяни атакували Україну ракетою KN-23 8 серпня 2025 року. Це може вказувати на те, що Кремль після довгої перерви знову отримав ракети від Північної Кореї.
- У ніч проти 30 липня росіяни атакували територію України 284 безпілотниками та 74 ракетами різних типів. Одна з ракет обірвала життя багатодітної родини під Кривим Рогом. Шестеро загиблих, серед них четверо дітей. Ще 8 людей дістали поранень, кілька вважаються зниклими безвісти.