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Україна за останні два тижні атакувала майже 40% найбільших складів російського Wildberries

Автор:
Христина Піцуряк
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Україна за останні два тижні атакувала російські склади Wildberries загальною площею понад 1 млн м² — це майже 40% найбільших складів компанії.

Про це пишуть російські медіа.

Український удар по Wildberries у Волгограді, що спричинив сильну пожежу, став щонайменше 18-м за останні два тижні. Журналісти знайшли на території Росії 26 складів площею понад 15 тисяч м² — 10 з них атакували українські дрони. Також у медіа оприлюднили список великих складів і дати, коли їх атакували:

Ще три склади загальною площею 557 тисяч м² Сили оборони, ймовірно, спробували атакувати, однак удари не вплинули на їхню роботу. Україна ще не атакувала 13 приміщень Wildberries.