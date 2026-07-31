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У Польщі підтвердили, що в Люблінському воєводстві під час атаки на Україну впала російська ракета Х-101.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

За його словами, ракета Х-101 може оснащуватися різними типами бойових частин, зокрема ядерними. Ракета, яка впала в Польщі, вибухнула, коли зіткнулася із землею.

Томчик повідомив, що під час російської атаки приблизно о 03:00 десь 20 ракет рухалися в напрямку польського кордону. Одну з ракет переслідував український пілот, однак приблизно за 20 секунд до перетину польського кордону припинив погоню.

Також заступник пояснив, що український літак не міг увійти в повітряний простір Польщі без дозволу, а польські винищувачі могли помилково сприйняти його за потенційну загрозу.

Водночас польська влада поки не може остаточно визначити, чи ракета потрапила на територію країни випадково, чи це була навмисна провокація з боку Росії. За словами Томчика, це має встановити подальше розслідування.