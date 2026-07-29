Wildberries шукає склади в Казахстані після атак українських дронів на логістичні центри в Росії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Wildberries.ru
Російський маркетплейс Wildberries почав шукати складські приміщення в Казахстані після серії атак українських дронів на його логістичні центри в Росії.
Про це пишуть російські медіа.
Компанія розглядає оренду приблизно 100 тисяч м² складських площ. Одне з джерел російських медіа стверджує, що Wildberries готовий орендувати майже всі доступні великі складські приміщення в Казахстані.
У пресслужбі обʼєднаної групи Russ / Wildberries заявили, що наразі головна увага приділяється перерозподілу товарів між різними складами. Зокрема, в казахстанському селі Алмати будується склад площею понад 100 тисяч м², а в Астані — логістичний комплекс на 160 тисяч м².
Водночас експерти кажуть, що знайти великі вільні складські площі в Казахстані буде складно через їхній дефіцит. Wildberries також продовжує шукати нові склади в Росії, однак власники логістичних комплексів не поспішають укладати договори через ризик нових атак безпілотників.
Джерела Reuters кажуть, що після атак українських дронів російський уряд також обговорює можливу підтримку Wildberries і повʼязаного з ним бізнесу. Зокрема, розглядають варіанти видачі кредитів через державні банки, податкові пільги та субсидії для компанії та продавців, які зазнали збитків.
- За інформацією Reuters, внаслідок атак було пошкоджено щонайменше сім складів Wildberries, а компанія втратила майже 10% своїх складських потужностей. У липні українські дрони неодноразово атакували логістичні центри та склади Wildberries у Московській, Тамбовській, Ленінградській, Воронезькій, Рязанській та інших областях.