В Ірані відповіли на телефонний дзвінок Сибіги — кажуть, що не прагнуть ескалації, але хочуть відшкодування збитків

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою заявив, що його країна «не прагне ескалації», однак збитки за «напад на громадян або інтереси» мають бути відшкодовані.

Про це він написав у соцмережі X.

Перед цим Сибіга заявив, що зателефонував Арагчі. За його словами, він запевнив іранську сторону, що всі дії України спрямовані на захист від російської агресії і «ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей».

Також Сибіга попросив іранського главу МЗС утриматися від будь-яких кроків, що «можуть призвести до ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України».

Що передувало

25 липня бійці Служби безпеки України атакували в Каспійському морі два судна, якими перевозили військові вантажі між Іраном і Росією.

Іран у цій атаці звинуватив персонально президента Володимира Зеленського. Зокрема, Арагчі написав у X: «Зеленський здійснив напад на іранське торгове судно». За його словами, від атаки загинув моряк. Він назвав удар по судну «грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну».

Згодом голова комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-який напад на Іран «завжди має свою ціну». Мовляв, США та Ізраїль це чудово розуміють, а скоро зрозуміє і Україна.

В інтервʼю Sky News Зеленський, відповідаючи на запитання, чи хвилюється він щодо загрози атак з боку Ірану, сказав: «Іран з перших днів війни дав Росії нову технологію — безпілотники Shahed. Вони надали тисячі цих дронів у перший рік, потім надали ліцензії. Що вони зробили? Чи не атакували вони таким чином нас? Я думаю, так. Тож вони вже зробили це».