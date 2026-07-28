У Вашингтоні прощаються із сенатором Ліндсі Гремом

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У Вашингтоні сьогодні прощаються із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який підтримував Україну.

Про це повідомляє Fox News.

Труну з тілом сенатора у супроводі почесної військової варти доставили до ротонди Капітолія США, де відбулася закрита церемонія. Потім труну перевезли у Вашингтонський національний собор, де о 21:00 за Києвом розпочнеться похоронна служба.

Перед похованням труну доставлять до будівлі парламенту штату, після чого траурна процесія вирушить до Першої баптистської церкви міста Колумбія, де відбудеться фінальна церемонія. Поховають Грема 29 липня в штаті Південна Кароліна.

Грем помер 11 липня. За даними Associated Press, причиною смерті міг стати розрив аорти, спричинений серцево-судинною хворобою.

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Що відомо про Ліндсі Грема

До смерті Грем був на посаді голови бюджетного комітету Сенату, був членом комітету Сенату з асигнувань, судового комітету та комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.

Як представник Республіканської партії США Ліндсі Грем неодноразово приїздив до України. Він виступав за те, щоб США передавали Україні ракети Tomahawk, а також висвітлював депортацію українських дітей.

Ліндсі Грема обрали до Сенату США у 2002 році та переобирали у 2008, 2014 та 2020 роках. Його називають першою людиною в історії Південної Кароліни, яка отримала понад мільйон голосів на загальних виборах 2008 року.