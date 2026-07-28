Bloomberg: Сенатори США погодили законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Коли його можуть ухвалити

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Сенатори США від обох партій досягли згоди стосовно законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану. Документ можуть ухвалити вже цього тижня, однак через те, що Палата представників США пішла на канікули, він стане чинним не раніше вересня.

Про це пише Bloomberg

Новий законопроєкт розширює санкції проти Ірану та окремо стосується російського газу та нафти. Американський президент Дональд Трамп може застосувати мита проти п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, а також п’яти країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Також документ надає повноваження Трампу ввести загальний митний тариф у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США.

Деякі демократи виступають проти й вважають, що Трамп може використати його як юридичне обґрунтування для введення нових широкомасштабних мит.

Bloomberg уточнює, що законопроект продовжує дію закону про санкції проти Ірану 1996 року до 2031 року. Цей закон накладає вторинні економічні санкції на компанії не з США, що ведуть бізнес з Іраном, і поки що діє до кінця цього року.