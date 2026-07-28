Reuters: Тюменський НПЗ після атаки дронів повністю зупинив переробку нафти
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку нафти та виробництво нафтопродуктів після атаки безпілотників 25 липня.
Про це Reuters повідомили два джерела в галузі.
За словами співрозмовників, внаслідок удару загорілася установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 мільйона тонн на рік і комбінована установка для виробництва високооктанових бензинів.
У червні установка гідроочищення вже була на ремонті, за версією росіян — через пожежу. Співрозмовники Reuters заявили, що наразі складно оцінити, скільки триватиме ремонт НПЗ.
Тюменський НПЗ має проєктну потужність 9 мільйонів тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив 5,7 мільйона тонн нафти, виробивши майже 500 тисяяч тонн бензину та 2,8 мільйона тонн дизелю.
- Президент Володимир Зеленський 24 липня повідомляв, що українські військові вдарили по НПЗ у Тюмені, військовому підприємству в Кірові, логістичному обʼєкту в Єкатеринбурзі та військових кораблях РФ у Каспійському морі. Уже 25 липня Україна вдруге вдарила по підприємству в Кірові, що за 1 200 км від українського кордону.