Reuters: Тюменський НПЗ після атаки дронів повністю зупинив переробку нафти

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Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку нафти та виробництво нафтопродуктів після атаки безпілотників 25 липня.

Про це Reuters повідомили два джерела в галузі.

За словами співрозмовників, внаслідок удару загорілася установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 мільйона тонн на рік і комбінована установка для виробництва високооктанових бензинів.

У червні установка гідроочищення вже була на ремонті, за версією росіян — через пожежу. Співрозмовники Reuters заявили, що наразі складно оцінити, скільки триватиме ремонт НПЗ.

Тюменський НПЗ має проєктну потужність 9 мільйонів тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив 5,7 мільйона тонн нафти, виробивши майже 500 тисяяч тонн бензину та 2,8 мільйона тонн дизелю.