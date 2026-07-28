Британська депутатка судиться з компанією Маска — усе через фейкові відео від Grok про сексуальне насильство над нею

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Jess Asato for Lowestoft / Facebook

Британська депутатка від Лейбористської партії Джесс Асато подала до суду на компанію xAI Ілона Маска через фейкові сексуалізовані зображення та відео з нею, які створював чат-бот Grok.

Про це пише Reuters.

Минулого місяця Асато повідомила, що після її публічної критики Маска і Grok користувачі почали створювати її фейкові зображення. Серед них було відео, на якому її присипляють хлороформом і готують до сексуального насильства.

Вона подала позов до Високого суду Лондону, звинувативши xAI у незаконному використанні приватної інформації та порушенні законодавства про захист персональних даних. За словами Асато, саме спосіб розробки й навчання Grok дозволив чат-боту створювати сексуалізований контент.

Згідно з матеріалами справи, депутатка просить суд зобовʼязати xAI запровадити ефективні та постійні технічні заходи, аби Grok більше не міг генерувати змінені або фейкові зображення з нею.

У позові адвокати Асато посилаються на внутрішні інструкції (prompts), за якими працює Grok. В одній з них чат-боту наказано не допомагати користувачам, які явно намагаються вчинити злочин.

Водночас, за словами позивачів, інші інструкції дозволяли моделі створювати дорослий сексуальний та образливий контент без обмежень. Окремо зазначалося, що не існує обмежень на вигаданий сексуальний контент за участю дорослих, навіть із похмурими чи насильницькими сюжетами.

Адвокат Асато Раві Наїк заявив, що Grok поводиться саме так, як його запрограмували розробники, а отже, вони повинні нести юридичну відповідальність за свої рішення. На думку захисників, ця справа може мати наслідки для всієї індустрії штучного інтелекту, адже раніше суди не застосовували закони про захист даних і приватності до розробників ШІ у такий спосіб.

Компанія xAI ще не прокоментувала звинувачення. Grok, який працює через соціальну мережу X, теж поки не подав офіційної відповіді на позов. Наразі чат-бот перебуває під перевірками регуляторів у кількох країнах через те, що його використовують для створення сексуалізованих зображень людей без їхньої згоди.

Що не так із Grok

Ілон Маск розробляв і просував Grok як альтернативу, як він вважає, занадто цензурованим чат-ботам конкурентів — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI. У липні 2025 року Grok опинився в центрі скандалу через антисемітські відповіді — чат-бот критикував «єврейських керівників» у Голлівуді та хвалив Гітлера.

Медіа також писали, що новітня модель штучного інтелекту Grok 4, схоже, звертається до публікацій Маска на його сторінці в X, коли відповідає на запитання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційне законодавство.

У січні чат-бот Grok знову втрапив у міжнародний скандал, бо через нього користувачі масово «роздягали» на фото жінок та дітей. Після критики Grok відключив функцію створення зображень для більшості користувачів, але вона залишилась доступна платним підписникам. А в середині січня X повністю заборонила Grok створювати фото людей у купальниках і білизні — навіть для платних підписників.

Попри це, як зʼясував Reuters на початку лютого, бот іноді продовжує це робити. Це відбувається навіть у тих випадках, коли користувачі попереджають, що зображені люди не давали своєї згоди.

16 лютого ірландська комісія із захисту даних в ЄС розпочала масштабне розслідування щодо соцмережі X через створення чат-ботом Grok сексуалізованих зображень реальних людей без їхньої згоди. Перевірку розпочали, щоб з’ясувати, чи дотримується X правил регламенту безпеки ЄС.