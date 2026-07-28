В Одесі вибухнула автівка, щойно водій завів її. Чоловік поранений

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Вранці 28 липня біля однієї з багатоповерхівок в Одесі вибухнула автівка. Поранень зазнав водій.

Про це повідомляє поліція Одещини.

Інцидент стався у дворі на вулиці Семена Палія. За даними поліції, щойно чоловік завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула.

У результаті поранень зазнав 49-річний чоловік. Місцеве медіа «Думська» пише, що автівка належить військовому.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Усі обставини встановлюють.