У ДР Конго від спалаху Еболи померло вже понад 1 400 людей

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Через спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго загинуло 1 405 людей, а рівень смертності від вірусу сягнув 43,9%.

Про це пише DW.

Загалом на сьогодні вже підтверджено 3 200 випадків Еболи. З них майже 90% — у провінції Ітурі, що на північному сході біля кордонів з Угандою та Південним Суданом.

За інформацією експертів, фактична кількість хворих може бути значно вищою, оскільки багато випадків ще не виявили чи не зареєстрували. Загалом за останні 50 років в Африці від Еболи померло понад 15 000 людей.

Станом на 3 липня було відомо тільки про 1 400 випадків захворювання і 438 смертей від Еболи.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв тоді перевищила 11 тисяч.

Вже 17 травня 2026 року ВООЗ оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Експерти попереджають, що він може стати одним із найбільших за всю історію, оскільки вірус певний час поширювався непомітно.