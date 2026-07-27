Атака по виставці зброї на Київщині: суд відправив під варту організатора заходу

Новини

Святошинський районний суд Києва відправив на два місяці під варту без права застави Василя Гончарука — організатора виставки зброї на Київщині, по якій 24 липня вдарили росіяни.

Про це повідомляє «Суспільне».

Адвокати Гончарука вважають такий запобіжний захід «необґрунтованим». У коментарі журналістам під час перерви в судовому засіданні, захисники заявляли, що їхній «відомий в Україні» колега Андрій Доманський звернувся до суду з клопотанням про взяття Гончарука на поруки, адже, мовляв, той також відомий своєю «активною» громадською діяльністю.

Водночас адвокати Гончарука відмовились коментувати перебіг досудового розслідування, бо наразі це «не досить правильно і доречно».

Що відомо про удар по виставці зброї на Київщині

Уранці 24 липня росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» і С-400. ППО перехопила одну з них, ще дві ракети влучили по Бучанському району.

Удар прийшовся по локації в Бучанському районі Київщини, де проводили виставку озброєння. За даними слідства, цей захід організувала одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами. Головному організатору заходу вже оголосили підозру в службовій недбалості.

На виставці було приблизно 300 людей. У день атаки загинули 10 людей, 27 липня стало відомо про 11-го загиблого. Постраждали майже 100 людей.