Головного організатора виставки зброї на Київщині, по якій вдарили російські ракети, затримали. Його підозрюють у службовій недбалості

Новини

Правоохоронці затримали головного організатора виставки зброї в Київській області, по якій 24 липня вдарили російські ракети. Тоді загинули 10 людей, близько 100 поранені.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Організатору оголосили підозру в службовій недбалості, що спричинила загибель людей. Він отримав поранення, тому зараз перебуває під конвоєм у лікарні. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Слідство встановило, що одна з асоціацій зброярів без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід, на якому, зокрема, мали демонструвати засоби протиповітряної оборони.

На нього запросили понад 300 людей — військових, представників держорганів, міжнародних партнерів і бізнесу. Найближче укриття було за 100 метрів, однак воно невелике і не вмістило б усіх.

«Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику», — зазначив Кравченко.

Запрошення розіслали за девʼять днів до заходу, а точне місце і час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що росіяни отримали можливість підготувати цілеспрямований удар.

Правоохоронці провели обшуки в офісі асоціації та в будинках людей, які можуть бути причетними до організації заходу. Окремо правову оцінку нададуть діям чи бездіяльності посадовців Нацполіції, СБУ, держорганів і військового командування, які мали дбати про безпеку.

Що відомо про удар по виставці зброї на Київщині

Близько 11:30 24 липня росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» і С-400. ППО перехопила одну з них, ще дві ракети влучили по Бучанському району.

Українська рада зброярів заявила, що росіяни атакували локацію на Київщині, де зібралися представники української оборонної індустрії. За словами засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерія Боровика, удар припав по полігону, де проводили виставку зброї.

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські ракети влучили не у військовий полігон, а в приватний спортивний комплекс, який «не має стосунку до військових». У Генштабі ЗСУ також підтвердили, що атакований обʼєкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

За даними Нацполіції, від обстрілу на Київщині загинули 10 людей, ще 70 постраждали. Пошкоджені 23 приватних будинки, два готелі, ресторан і 34 автівки.

В Офісі генпрокурора заявляли, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.