«США — не скарбничка для Європи». Трамп пригрозив ЄС новими митами через штрафи для американських компаній
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- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу запровадити додаткові «суттєві» мита у відповідь на штрафи, які Єврокомісія наклала на великі американські технологічні компанії.
Про це пише The Guardian.
У дописі в Truth Social увечері 24 липня Трамп написав, що Брюссель «безпосередньо атакує» американський бізнес, зокрема компанії Apple, Meta, Amazon і Google.
Він також оголосив про намір «негайно» розпочати розслідування щодо політики ЄС, яку назвав «пограбуванням американських компаній», і попередив, що Євросоюз «заплатить дуже високу ціну» за свої дії.
«Сполучені Штати Америки — це не скарбничка для Європи, і ми не дозволимо нас вважати нею!» — написав Трамп.
Приводом для його заяви став нещодавній штраф на €890 млн, який Європейська комісія наклала на Google за порушення Закону про цифрові ринки. Компанію визнали винною у двох порушеннях: наданні переваги власним сервісам у пошуку Google та обмеженні розробників застосунків у Google Play. Торік у квітні за цим Законом також оштрафували Apple і Meta.
У Google заявили, що працювали над дотриманням вимог європейського законодавства, але висловили занепокоєння рішеннями Єврокомісії та привітали підтримку з боку Трампа.
- Закон про цифрові ринки набув чинності в листопаді 2022 року і почав застосовуватися з травня 2023-го. Його мета — стримувати домінантний вплив великих компаній на ринку і створити умови, що полегшать новим платформам вихід на нього.
- DMA можна розглядати як антимонопольне законодавство, спрямоване переважно проти пʼятьох провідних американських інтернет-сервісів, відомих як Big Tech (Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft Corporation), що займають панівні позиції. У березні 2024 року ЄC почав розслідування проти Apple, Meta і Google через імовірне порушення Закону про цифрові ринки.