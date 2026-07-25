«США — не скарбничка для Європи». Трамп пригрозив ЄС новими митами через штрафи для американських компаній

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу запровадити додаткові «суттєві» мита у відповідь на штрафи, які Єврокомісія наклала на великі американські технологічні компанії.

Про це пише The Guardian.

У дописі в Truth Social увечері 24 липня Трамп написав, що Брюссель «безпосередньо атакує» американський бізнес, зокрема компанії Apple, Meta, Amazon і Google.

Він також оголосив про намір «негайно» розпочати розслідування щодо політики ЄС, яку назвав «пограбуванням американських компаній», і попередив, що Євросоюз «заплатить дуже високу ціну» за свої дії.

«Сполучені Штати Америки — це не скарбничка для Європи, і ми не дозволимо нас вважати нею!» — написав Трамп.

Приводом для його заяви став нещодавній штраф на €890 млн, який Європейська комісія наклала на Google за порушення Закону про цифрові ринки. Компанію визнали винною у двох порушеннях: наданні переваги власним сервісам у пошуку Google та обмеженні розробників застосунків у Google Play. Торік у квітні за цим Законом також оштрафували Apple і Meta.

У Google заявили, що працювали над дотриманням вимог європейського законодавства, але висловили занепокоєння рішеннями Єврокомісії та привітали підтримку з боку Трампа.