Сирський офіційно передав повноваження новому головкому Драпатому

Новини

Олександр Сирський офіційно передав повноваження новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому.

Про це він написав на своїй сторінці в Телеграмі.

Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара також представив керівному складу Генштабу Збройних сил нового начальника Генштабу — генерал-майора Ігоря Скибюка.