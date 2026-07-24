Сирський офіційно передав повноваження новому головкому Драпатому
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Олександр Сирський офіційно передав повноваження новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому.
Про це він написав на своїй сторінці в Телеграмі.
Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара також представив керівному складу Генштабу Збройних сил нового начальника Генштабу — генерал-майора Ігоря Скибюка.
- 21 липня президент Зеленський оголосив, що призначить головкомом Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. До цього Драпатий був командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ та заступником керівника Генштабу.
- Наступного дня президент оголосив про заміну начальника Генштабу ЗСУ. За його словами, Скибюк — досвідчений військовий, з яким Драпатий пліч-о-пліч захищав Україну. До цього він був заступником екскерівника Генштабу Андрія Гнатова.