Росіяни розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

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Росіяни розстріляли українського військовополоненого в селі Ялта на Донеччині.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Це сталося 13 липня. Росіяни взяли в полон українського військового, після допиту один з росіян наказав стратити його, а інший — розстріляв його з вогнепальної зброї.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Причетних до злочину росіян також розшукують.