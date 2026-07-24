Axios: Сенат США вже наступного тижня може проголосувати за нові санкції проти Росії

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Сенат США може вже наступного тижня проголосувати за законопроєкт про нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними співрозмовників, демократи повідомили республіканцям, що готові розпочати розгляд документа вже наступного тижня. Законопроєкт підтримують понад 60 сенаторів. Після смерті сенатора Ліндсі Грема, який був одним з авторів ініціативи, документ двічі доопрацьовували.

Спочатку максимальне мито США проти третіх країн, які продовжують торгувати з РФ, знизили з 500% до 100% і обмежили можливість президента США запроваджувати такі мита — щонайбільше проти пʼяти країн. Згодом на вимогу Трампа до документа додали умову щодо санкцій проти Ірану.

Як пише Axios, сенатори врахували побажання президента, включивши до законопроєкту санкції проти Ірану, термін дії яких і так мав завершитися наприкінці року. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що його однопартійці не заперечують проти цих змін.

Водночас для початку розгляду законопроєкту лідери республіканців і демократів ще мають узгодити процедуру голосування. Попри це в Сенаті очікують, що документ можуть винести на розгляд уже наступного тижня.