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В Україні ввели нові правила призову для добровольців — без звернень до ТЦК. Як працюватиме механізм

Автор:
Вероніка Довганюк
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В Україні ввели нові правила призову для добровольців. Звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно, бо командири військових частин отримали дозвіл видавати направлення на ВЛК.

Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

Коли доброволець отримає дозвіл від командира, його не зможуть примусово мобілізувати до війська щонайменше 5 днів. Частину доброволець зможе обрати сам.

Як працюватиме механізм:

Для контрактників продовжує діяти чинний порядок оформлення на військову службу.