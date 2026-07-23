В Україні ввели нові правила призову для добровольців — без звернень до ТЦК. Як працюватиме механізм
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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В Україні ввели нові правила призову для добровольців. Звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно, бо командири військових частин отримали дозвіл видавати направлення на ВЛК.
Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.
Коли доброволець отримає дозвіл від командира, його не зможуть примусово мобілізувати до війська щонайменше 5 днів. Частину доброволець зможе обрати сам.
Як працюватиме механізм:
- добровольцю потрібно обрати вакансію у частині та пройти співбесіду;
- отримати позитивне рішення від військової частини;
- подати командиру заявку про бажання пройти службу;
- отримати направлення на ВЛК і пройти його;
- приїхати до військової частини та оформитись у ній, після чого за потреби пройти БЗВП.
Для контрактників продовжує діяти чинний порядок оформлення на військову службу.
- Президент України Володимир Зеленський 12 червня представив трансформацію в Силах оборони. Серед змін — нові контракти у війську, зарплати до 460 тисяч гривень і поетапне звільнення зі служби.