Єврокомісія оштрафувала Google на €890 млн за порушення Закону про цифрові ринки
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Європейська комісія оштрафувала Google на €890 мільйонів за порушення вимог Закону про цифрові ринки. Компанію визнали винною у двох порушеннях: наданні переваги власним сервісам у пошуку Google та обмеженні розробників застосунків у Google Play.
Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії від 23 липня.
Там стверджують, що у результатах пошуку Google просував власні сервіси — покупки, готелі, транспорт і спортивні результати — вище за аналогічні пропозиції конкурентів. Зокрема, сервіси компанії отримували помітніше розміщення, додаткові візуальні елементи та фільтри, яких не мали сторонні платформи. За це Google оштрафували на €460 мільйонів.
Окремо компанія отримала €430 мільйонів штрафу через правила Google Play, які не дозволяли розробникам вільно повідомляти користувачам про альтернативні, часто дешевші способи придбати підписку або контент поза магазином застосунків.
Єврокомісія зобовʼязала Google усунути порушення протягом 60 днів. Якщо компанія цього не зробить, їй загрожують додаткові штрафи — до 5% від загального світового обороту. Google ще може оскаржити рішення Єврокомісії в суді.
- Закон про цифрові ринки набув чинності в листопаді 2022 року і почав застосовуватися з травня 2023-го. Його мета — стримувати домінантний вплив великих компаній на ринку та створити умови, що полегшать новим платформам вихід на нього.
- DMA можна розглядати як антимонопольне законодавство, спрямоване переважно проти пʼяти провідних американських інтернет-сервісів, відомих як Big Tech (Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft Corporation), що займають панівні позиції. У березні 2024 року ЄC почав розслідування проти Apple, Meta і Google через імовірне порушення Закону про цифрові ринки.