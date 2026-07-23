Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти РФ — джерела «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Комітет постійних представників ЄС у Брюсселі ухвалив 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії сьогодні вранці.

Про це кореспондентці «Бабеля» повідомив європейський дипломат, обізнаний з перемовинами.

За словами співрозмовника, перемовини були складними. Наразі триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного пакета. Письмову процедуру затвердження запустять у другій половині дня 23 липня і мають завершити цього ж дня, щоб встигнути продовжити дію «цінової стелі» на російську нафту.

Раніше пакет блокувала Греція: вона була проти заборони європейським компаніям транспортувати російський СПГ до третіх країн. Країни ЄС знайшли компроміс:

компаніям тимчасово дозволили виконувати лише ті контракти на перевезення СПГ, які вони уклали до 24 лютого 2022 року;

будь-яке розширення таких поставок для європейських операторів заборонили;

Рада ЄС переглядатиме ці норми щороку.

FT раніше уточнював, що дозвіл транспортувати російський СПГ, зокрема, отримає грецька судноплавна компанія Dynagas. Від початку 2025 року компанія перевезла понад 10 млн тонн російського СПГ на 11 суднах, здійснивши 144 рейси.

21-й пакет санкцій, запропонований Європейською комісією, передбачає, зокрема, подальші обмеження проти російського енергетичного та фінансового секторів, заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових, а також замороження граничної ціни на російську нафту.