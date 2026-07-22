Суд відмовився скасувати заборону на публікацію матеріалу «Слідства.Інфо» та ЦПК про 143 квартири брата директора ДБР

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Печерський суд відмовився скасувати заборону на публікацію розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Таке рішення ухвалив суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк. Він відхилив усі аргументи розслідувачів: мовляв, ЦПК і «Слідство.Інфо» не довели, що потреба в такій забороні відпала.

«Хоча всі відомості, які використовували журналісти, є у відкритому доступі й будь-хто може їх отримати. [...] Більше того, у позові до журналістів взагалі не згадується брат директора ДБР, але Вовк проігнорував і цей аргумент», — наголошують у ЦПК.

Про цю заборону стало відомо 7 липня. Тоді інші медіа опублікували матеріал.

Які факти наводить матеріал «Слідства.Інфо» і ЦПК

Олександр Сухачов родом із Харкова. У 2007—2015 роках він був фізичною особою-підприємцем, профіль діяльності — надання нерухомості в оренду. Він також володів частками в різних компаніях і був їхнім керівником. Олександра можна знайти на фото працівників державного «Укргазбанку» 2025 року. У телефонних контактах його підписували як представника різних банків.

У 2018—2020 роках він став власником 143 квартир у двох харківських житлових кварталах: «IT-Парк Мануфактура» та «Урбан Сіті». Будувала їх компанія «Строй Сіті». Олександр Сухачов купував квартири за балансовою вартістю (20—50 тисяч гривень), яка була на порядки нижче за ринкову. Щонайменше частину з них (або всі) він потім продав.

В Олександра Сухачова є брат — Олексій Сухачов. Він закінчив Харківську юридичну академію, карʼєру правоохоронця починав у СБУ. У роки, коли його брат став власником квартир, він працював у Генпрокуратурі та проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки.

У 2021 році Національна поліція почала розслідувати роботу «Строй Сіті». Вона перевіряла вісім житлових комплексів у Харкові. За версією слідства, забудовник самовільно захоплював ділянку і будував на ній. Під час обшуків у «Строй Сіті» поліція знайшла печатки та фінансову документацію компанії Олександра Сухачова — імовірно, він був повʼязаний з цим забудовником і не був звичайним покупцем.

У грудні 2022 року заступник генпрокурора доручив розслідувати справу «Строй Сіті» головному слідчому управлінню ДБР. У цей час ДБР керував Олексій Сухачов. ДБР розслідувало справу деякий час, підозри нікому не оголосили. У серпні 2025 року провадження перевели в Національну поліцію, де його зрештою закрили.