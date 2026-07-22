Протасів Яр залишається заказником — Верховний суд поставив крапку у справі

Новини

Wikimedia / Toronto_guy

Верховний суд залишив чинним рішення створити ландшафтний заказник «Протасів Яр» та підтвердив його природоохоронний статус.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

22 липня Верховний суд закрив провадження за позовом приватного товариства, яке намагалося частково скасувати рішення Київської міської ради про створення заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Минулого року товариство звернулося до суду з відповідним позовом. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили позивачу в задоволенні позову. Компанія оскаржила ці рішення до Верховного суду, однак до початку розгляду касаційної скарги відмовилася від своїх вимог.

Верховний суд прийняв відмову від позову та закрив провадження.