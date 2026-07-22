У Франції знайшли мертвим модельного агента, якого підозрювали в підборі дівчат для Джеффрі Епшейна

Новини

У Франції 20 липня знайшли мертвим 69-річного Даніеля Сіада — модельного агента, якого підозрювали в підборі дівчат для Джеффрі Епшейна.

Інформацію підтвердила французька прокуратура, передає France 24.

За даними BMF TV, тіло Даніеля Сіада знайшли 20 липня. Причина смерті невідома, триває розслідування.

The Guardian писав, що Сіад фігурує у близько 1 000 документів серед файлів Епштейна. З них випливає, що він передавав фінансисту інформацію про деяких моделей — фотографії, вік, зовнішні ознаки. Він підтримував з Епштейном регулярні контакти й отримував від нього грошові перекази.

Протягом десяти років Сіад регулярно писав Епштейну про свої поїздки Східною Європою та іншими країнами та шукав підходящих жінок для зустрічей з Епштейном.

У їхніх переписках було багато листів, які містили короткі запити від Епштейна. Той надсилав Сіаду повідомлення з питаннями: «А як щодо нових дівчат?», «Є якісь новини?», «Чи є щось варте того, щоб приїхати до Парижу?» або «Є якісь цікаві жінки?».

Сіад був фігурантом розслідування про торгівлю людьми. Сам він наполягав, що лише працював модельним скаутом, а Епштейн зловживав його довірою, і він «не міг знати, що ця людина небезпечна».

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу.

У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми. Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих людей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.