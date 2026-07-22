NYP: Трамп хоче бачити голову ФІФА Інфантіно наступним генсеком ООН

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Президент США Дональд Трамп хоче, щоб президент ФІФА Джанні Інфантіно став наступним генеральним секретарем ООН.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела.

Інфантіно зблизився з Трампом під час організації цьогорічного Чемпіонату світу з футболу. Швейцарський спортивний функціонер активно демонстрував прихильність до американського президента, зокрема в грудні вручив йому першу в історії Премію миру ФІФА.

За словами джерела, близького до Трампа, президент США вважає, що Інфантіно «користується повагою в усьому світі та має особливий талант обʼєднувати людей».

Нового генерального секретаря ООН мають обрати цього року на заміну португальцю Антоніу Гутеррешу, який залишить посаду наприкінці грудня.

Щоб очолити ООН, Інфантіно потрібно заручитися підтримкою Ради Безпеки ООН, до складу якої входять 15 держав (пʼять постійних членів мають право вето), а потім отримати схвалення Генеральної Асамблеї.

Наразі невідомо, чи сам Інфантіно зацікавлений у цій посаді та чи обговорював Трамп цю ідею безпосередньо з ним. Втім, Трамп вважає, що має шанс просунути свого кандидата, адже, за словами одного зі співрозмовників видання, серед нинішніх претендентів є сім «слабких» кандидатів.

Підтримка Інфантіно порушила б неформальну традицію, за якою цього разу посаду мав би отримати представник Латинської Америки або Карибського басейну. Востаннє цей регіон очолював ООН у 1982–1991 роках, коли генеральним секретарем був перуанець Хавʼєр Перес де Куельяр.

Водночас кілька джерел зазначають, що географічний принцип не є жорстким правилом і не обовʼязково стане перешкодою для Інфантіно.

Призначення Інфантіно могло б покращити відносини між адміністрацією Трампа та ООН.

Водночас така посада означала б для Інфантіно суттєве зниження зарплати: у ФІФА він заробляє близько $6 мільйонів на рік, тоді як річна винагорода генерального секретаря ООН становить приблизно $418 тисяч.

Інфантіно вже оголосив, що балотуватиметься на переобрання президентом ФІФА. Вибори відбудуться у березні наступного року.

Стосунки Трампа та ООН

Трамп неодноразово критикував ООН за, на його думку, бездіяльність у врегулюванні великих міжнародних конфліктів. Торік він навіть створив очолювану США Раду миру, що викликало припущення про спробу створити альтернативу ООН. Сам Трамп це заперечував і заявляв, що хоче лише активнішої ролі ООН.

Після повернення до Білого дому торік Трамп скоротив фінансування ООН з боку США та вивів країну з низки структур системи ООН, зокрема з ВООЗ, ЮНЕСКО та Ради ООН з прав людини.