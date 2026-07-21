ЮНІСЕФ: У червні через російські обстріли постраждала найбільша кількість дітей від 2022 року
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
У червні 2026 року внаслідок російських обстрілів загинули семеро дітей, ще 116 постраждали — це найбільша кількість від 2022 року.
Про це повідомили омбудсман Дмитро Лубінець та ЮНІСЕФ.
Окрім того, минулого тижня внаслідок ударів загинули дві дитини, ще близько 50 — травмовані.
Омбудсман опублікував ці дані на тлі того, що 19 липня у Білогородці (Київська область) росіяни вдарили по складу ЮНІСЕФ із гуманітаркою для дітей та їхніх родин. Збитки через атаку становили $3,9 мільйона.
Зокрема, внаслідок російського удару по складу знищено понад 106 000 одиниць гуманітарного вантажу: генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші важливі запаси.
- У червні від російських ударів в Україні загинули щонайменше 265 цивільних, а 1 816 зазнали поранень — це один з найвищих місячних показників жертв від початку повномасштабного вторгнення.