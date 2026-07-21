В Угорщині провели обшуки в офісах партії Орбана «Фідес»

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Getty Images / «Бабель»

В офісах партії колишнього премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» провели обшуки. Політсила стверджує, що в цих приміщеннях були інтернет-сервери, і звинуватила владу у спробах припинити діяльність партії.

Про це йдеться в заяві партії на сторінці у Фейсбуку.

«Фідес» також заявила, що слідчі прокуратури зʼявилися без попередження. За їхніми словами, такого в Угорщині не було з 1990 року — з часів падіння комунізму. Угорський портал 24.hu написав, що обшуки повʼязані з розслідуванням про «розтрату та інші кримінальні правопорушення» в Національному фонді культури (NKA).

Премʼєр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що чекає на всю інформацію про ці обшуки від прокуратури. Також в Угорщині розпочали розслідувати звʼязки колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією.