Росіяни били по Запоріжжю, Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є загиблі та постраждалі

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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Протягом доби російська армія била по Запоріжжю, Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Внаслідок російських атак є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

У Запоріжжі кількість загиблих через ранковий удар збільшилась до трьох. Ще 13 людей постраждали. Увечері росіяни знову вдарили по Запоріжжю — постраждав чоловік. Атака спричинила пожежу на складах.

Протягом доби від обстрілів на Дніпропетровщині постраждали пʼятеро людей. Удари пошкодили багатоповерхівку, будинки, кафе та автівку.

У Знаменівці та Дружківці на Донеччині загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Атака пошкодила будинки та автівку.

На Херсонщині через удари одна людина загинула, ще троє зазнали травм. Також удари пошкодили будинки й автівки.