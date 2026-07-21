Трамп увів додаткові 50-відсоткові мита на товари з Канади

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Президент США Дональд Трамп увів додаткові 50% мита на певні товари Канади. США стверджують, що Канада несправедливо дискримінує американські автомобілі, алкоголь та молочні продукти.

Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

Йдеться про низку канадських товарів — «від вина до хокейних ключок і цементу». Мита не поширюватимуться на енергоносії, калійні добрива, рибу та рідкісноземельні метали, а також на товари, на які вже діють мита США.

Як пише Reuters, мита будуть застосовувати до імпорту з Канади на суму майже $20 мільярдів. Це приблизно 5,2% від вартості всіх товарів, які США імпортували з Канади у 2025 році.

Журналісти AP вважають, що цей крок може спровокувати нову хвилю економічного хаосу, що загрожує зростанням інфляції та подальшим погіршенням відносин між двома країнами, які до повернення Трампа в Білий дім були тісно пов’язані між собою.

Нові тарифи мають стати чинними за 30 днів.