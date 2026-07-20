У Литві попередили, що Росія може готувати нову ескалацію проти країн Балтії та Польщі

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Через те що Росія досі не досягла перемоги у війні проти України, Путін готує нову ескалацію — ймовірно, проти Балтійського регіону або проти Польщі.

Про це в ефірі LRT Radio сказав міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.

За його словами, російське суспільство ставить запитання Кремлю про те, чому в Росії лунають вибухи й бракує палива та де ж «обіцяна перемога».

«Кремлю потрібна нова ескалація, якийсь новий успіх, і Балтійський регіон, Польща, є найближчою ціллю в цьому випадку», — стверджує Каунас.

Литовський міністр наголосив, що спецслужби та військові країни щодня аналізують розвідувальні дані й координують свої дії з партнерами по НАТО, щоб вчасно зреагувати на можливі гібридні загрози. Він додав, що Росія дедалі частіше висуває безпідставні звинувачення на адресу балтійських держав, однак реальних приводів для цього немає.