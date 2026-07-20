Американська компанія Lockheed Martin створить дешевші ракети для Patriot. Їх будуть виробляти з європейськими партнерами
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Американська оборонна компанія Lockheed Martin оголосила про створення нової ракети-перехоплювача для системи Patriot, яка буде значно дешевшою за минулі боєприпаси.
Про це пише Reuters.
Нова ракета отримала назву PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE). Її вартість буде наполовину меншою за ціну нинішньої ракети PAC-3 MSE, яка коштує близько $4 мільйони за одиницю. Компанія додала, що початкове виробництво розпочнуть упродовж 36 місяців. Розробляти та виробляти зброю будуть разом з американськими та європейськими промисловими партнерами.
Reuters вважає, що випуск американською компанією дешевшого перехоплювача підкреслює те, як найбільші оборонні компанії реагують на конкуренцію, яка зростає.
- Patriot — американський зенітний ракетний комплекс великої дальності, що є основою протиповітряної оборони Збройних сил США. Система здатна знищувати літаки, крилаті та балістичні ракети на відстані до 160 км. Зброя успішно збиває балістичні ракети РФ, попри те що вони можуть відхилятись від траєкторії, адже Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети та точку зустрічі його ракети з балістикою.