Росіяни вдарили по Сумах, Херсонщині та Харкову — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Сумська міська рада
Російська армія вдарила по Харкову, Херсонщині та Сумах. Унаслідок російських ударів є загиблі, десятки людей постраждали.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
Росіяни КАБами вдарили по Сумах — загинув чоловік, постраждали троє людей. Атака пошкодила житловий сектор та промзону.
В Ізюмі на Харківщині через російський удар постраждали 17 людей. Росіяни влучили у пʼятиповерхівку. Атака пошкодила будинки та автівки. Також російська армія вдарила по передмістю Харкова — загинули троє людей, ще 19 — постраждали.
На Херсонщині у Білозерській громаді загинула жінка, ще четверо людей отримали травми. Удари пошкодили будинки та автівки. У Херсоні постраждав чоловік, ще один — загинув.
Окрім того, російський нічний удар по Києву повністю знищив завод та склади компанії UKRTAC. Це українське підприємство займається виробництвом військової амуніції.
- У ніч на 19 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши 166 ракет та дронів. ППО знешкодила 126 цілей, серед яких 18 ракет та 108 дронів.