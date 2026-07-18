Росіяни знову вдарили по іноземному судну в порту Одещини — є загиблий та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Російська армія знову атакувала іноземне судно в порту Одещини. Внаслідок удару одна людина загинула, ще троє — поранені.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Судно прямувало під прапором Антигуа і Барбуда. Атака пошкодила порт, резервуари та склади.
Також російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідовували наслідки атаки. Удар пошкодив спеціальну рятувальну техніку. Рятувальники були в укритті.
Цього ж дня російська армія вдарила по судну під прапором Маршаллових Островів. Постраждали четверо людей. Атака пошкодила судно, спалахнула пожежа.
- У ніч проти 18 липня російська армія атакувала Україну сімома ракетами та 90 БпЛА. Окрім Одещини, під ударом була Харківщина — там загинув чоловік, також є постраждалі.