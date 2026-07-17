Штрафи до 25,5 тисячі грн: Рада готує масштабну мовну реформу

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає масштабну мовну реформу. Зокрема, штрафи до 25,5 тисячі грн за порушення мовного законодавства.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 15412.

Документ передбачає зміни до 22 законів. Зокрема, законопроєкт пропонує збільшити штрафи за порушення мовного законодавства. Якщо порушив уперше — попередження або штраф від 6,8 тисячі грн до 17 тисяч грн, а за повторне протягом року — від 20,4 тисячі грн до 25,5 тисяч грн.

Також пропонується розширити перелік людей, які зобовʼязані володіти державною мовою і використовувати її під час роботи. До нього можуть увійти, зокрема, народні депутати, керівники державних наукових установ і закладів культури, приватні виконавці, арбітражні керуючі й аудитори.

Крім того, законопроєкт може заборонити використовувати російську мову в закладах позашкільної освіти (гуртках, секціях), а також публічно виконувати пісні, показувати фільми, відео та музичні кліпи російською мовою.

Ще закон передбачає, що текст іноземною мовою на вивісках та інформаційних табличках не повинен бути більшим за текст українською. Крім того, продавці компʼютерних програм повинні будуть повідомляти покупців, що певний продукт не має інтерфейсу українською мовою.

Нині законопроєкт залишається на розгляді парламенту. Для того щоб він став чинним, за нього мають проголосувати депутати, а опісля — його має підписати президент Володимир Зеленський.