ЄС ввів нові санкції проти Росії за смертельні атаки 1 і 5 липня по Києву
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- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У відповідь на російську агресію проти України, зокрема нещодавні смертоносні удари по Києву в ніч на 1 і 5 липня та навмисні удари по цивільній інфраструктурі, Рада ЄС ввела санкції проти РФ.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Під обмеження потрапила одна людина та пʼять компаній — усі вони є частиною російського військово-промислового комплексу та причетні до виробництва безпілотників.
Усі пʼять компаній входять до групи ABS Electro, яка розробляє і виробляє електронні й радіоелектронні компоненти для дронів типу Shahed і «Герань», роблячи їх більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.
Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектора, що є одним з ключових джерел доходів уряду Росії.
До санкційного списку також внесли Ірину Харісову — голову ради директорів групи компаній ABS Electro та директорку кількох підприємств, що входять до цієї групи.
- Паралельно ЄС працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії. Очікувалось, що його погодять 13 липня, але цього досі не сталось. Bloomberg писав, що одним з найбільш спірних питань залишається пропозиція заборонити колишнім російським військовим вʼїзд до ЄС. Також одним з ключових елементів пакета санкцій має стати перегляд цін на російську нафту.
- Financial Times 16 липня із посиланням на джерела писав, що 21-й пакет санкцій блокує Греція через обмеження щодо російського газу. Країна хоче захистити судноплавну компанію Dynagas, яка перевозить російський зріджений природний газ.