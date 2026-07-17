ЄС ввів нові санкції проти Росії за смертельні атаки 1 і 5 липня по Києву

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У відповідь на російську агресію проти України, зокрема нещодавні смертоносні удари по Києву в ніч на 1 і 5 липня та навмисні удари по цивільній інфраструктурі, Рада ЄС ввела санкції проти РФ.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Під обмеження потрапила одна людина та пʼять компаній — усі вони є частиною російського військово-промислового комплексу та причетні до виробництва безпілотників.

Усі пʼять компаній входять до групи ABS Electro, яка розробляє і виробляє електронні й радіоелектронні компоненти для дронів типу Shahed і «Герань», роблячи їх більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектора, що є одним з ключових джерел доходів уряду Росії.

До санкційного списку також внесли Ірину Харісову — голову ради директорів групи компаній ABS Electro та директорку кількох підприємств, що входять до цієї групи.