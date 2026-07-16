Вибухи складів у Вишневому: затримали гендиректора оборонного підприємства і його заступника — їхні дії призвели до трагедії

Новини

Служба безпеки України

Генерального директора оборонного підприємства і його заступника, які причетні до справи про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому Київської області, затримали. Вони допустили розміщення складів біля житлових будинків.

Про це пише Служба безпеки України.

Як з’ясували слідчі, склади не були призначені для зберігання боєприпасів і їх використовували без спеціальних дозволів. Гендиректор підприємства знехтував нормами пожежної безпеки та вимогами до зберігання вибухових речових. Також його заступник розмістив боєприпаси в непридатних для цього складських приміщеннях.

Їм повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків.

Що сталось у Вишневому

У ніч проти 6 липня росіяни атакували склад зі зброєю біля житлової забудови у Вишневому на Київщині: загинули девʼять людей, ще 30 постраждали. Премʼєрка Юлія Свириденко зазначила, що там найбільші руйнування житлової забудови від початку війни: пошкоджені 280 будинків на площі 13 гектарів. У місті були повторні детонації протягом дня, частину людей евакуювали.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» заявляв, що обʼєкт, на якому сталися вибухи, не підпорядковується Збройним силам. Він також сказав, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщувати склади боєприпасів поруч із цивільною забудовою.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив СБУ і розвідці зʼясувати, що сталось у Вишневому. Згодом він повідомив, що росіяни атакували склад «Укроборонпрому».

11 липня Зеленський заявив, що двоє керівників «Укроборонпрому» всупереч закону і рішенням Ставки верховного головнокомандувача розмістили склади зі зброєю біля житлової забудови. 12 липня їх звільнили. Попереднє розслідування встановило, що вони порушили правила безпечного зберігання боєприпасів.

14 липня Герман Сметанін заявив, що завершив роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Укроборонпром».