Новини

Сергій Корецький вніс до Верховної Ради пропозицію щодо кандидатів на склад уряду. Хто до нього може увійти

Автор:
Христина Піцуряк
Дата:

Новий премʼєр-міністр України Сергій Корецький вніс до Верховної Ради пропозицію стосовно своїх кандидатів, які можуть увійти до складу уряду.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Корецький пропонує такі кандидатури на посади в уряді:

Кандидата на посаду міністра оборони новий премʼєр поки що не оголосив. Наразі його обовʼязки виконує Михайло Федоров.

За Корецького на посаду премʼєра України сьогодні проголосували 289 депутатів, один був проти. Він складе присягу після призначення уряду. Корецький замінив на посаді Юлію Свириденко.