Посада радника президента, конфлікт із Генштабом та обвинувачення в замовленні розслідування про «Скелю». Головне з брифінгу Федорова

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Михайло Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із Генштабом, яку йому пропонували посаду, та обвинувачення в замовленні розслідування про «Скелю».

Про конфлікт з Генштабом та головнокомандувача Сирського

Федоров заявив, що Україні потрібно змінити військове керівництво, зокрема головнокомандувача та начальника Генштабу, якщо вона хоче «перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами». За його словами, під час роботи в Міноборони головком Олександр Сирський висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

«І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь кампанію», — сказав він.

Він не уточнив, про що йдеться, проте також сказав, що його обвинуватили в тому, що він замовив розслідування про «Скелю».

«Не я створив «Скелю» або будь-який інший підрозділ і допустив те, що там відбувається. Але, мовляв, я запустив медійну кампанію, зробив це, хтось ще щось. Це культура, яку просто потрібно викорінити. Інакше ми не зможемо перемогти ворога, у якого в системі відбувається те саме», — додав він.

Також Федоров додав, що ТЦК підпорядковуються Генштабу, Сухопутним військам та головкому. За словами Федорова, потрібно змінювати підхід до мобілізації.

Про відставку Єлізарова

Він сказав, що командувач Об’єднаних сил Михайло Драпатий уже має три догани, а після цього виступу, припустив Федоров, може отримати четверту.

«Тобто, якщо людині щось вдається: «Лазар» [позивний Єлізарова] у Повітряних силах — окей, не будемо два місяці давати тобі підписувати якогось командувача, не будемо давати розподіл. Давайте проведемо навчання для тебе, для того щоб ти займався бюрократією, а не роботою і так далі. Тобто це постійна проблема, яка є», — додав він.

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Яку посаду пропонували Федоровому

Володимир Зеленський запропонував йому стати радником президента після звільнення з посади міністра оборони — той відмовився.

Акції щодо його звільнення з посади керівника Міноборони

Він заявив, що народ вийшов не за нього, а за себе: «Чому надії, які з’явилися, — відбулося перехоплення ініціативи на полі бою і в небі, чому зараз ця траєкторія ламається і ми з неї звертаємо. Є такий ризик. Народ вийшов за це».

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