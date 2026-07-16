Новим премʼєром стане Сергій Корецький. За нього проголосували понад 280 нардепів

Новини

Сергій Корецький / Facebook

Новим премʼєр-міністром України стане Сергій Корецький — голова правління «Нафтогазу». За це проголосували 289 депутатів, один був проти.

У виступі в Раді Корецький назвав такі напрями своєї програми на посаді: підготовка до зими та підтримка бізнесу, соцзахист для прифронтових громад, підтримка ВПО та ветеранів, прозорість у роботі уряду і масштабування оборонки. Також він заявив, що Україна має вступити в ЄС — це основний напрям роботи уряду.

Він складе присягу після призначення уряду.

Сергій Корецький / Facebook

Напередодні кандидатуру Корецького на посаду голови уряду запропонував президент Володимир Зеленський. Це сталось після того, як Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади премʼєрки України. Тоді Зеленський анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять.

Після цього Зеленський провів зустрічі з головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром МВС Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим і першим віцепремʼєром — міністром енергетики Денисом Шмигалем.