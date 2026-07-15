Міжнародна федерація гандболу зняла всі санкції з Росії та Білорусі
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Міжнародна федерація гандболу (IHF) зняла всі санкції з Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомила сама федерація.
Тепер російські та білоруські збірні, а також лектори й експерти знову можуть брати участь у всіх турнірах і заходах IHF без додаткових обмежень. Перед поверненням спортсменів федерація разом із Міжнародним агентством тестування (ITA) має лише провести перевірки на допінг.
Рішення ухвалили після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації від 2023 року щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Відтоді кожна федерація може сама вирішувати — залишати санкції чи ні.
У березні 2026 року IHF дозволила юнацьким збірним цих країн проводити товариські матчі й турніри за умови підтвердження, що вони не повʼязані з військовими чи силовими структурами. У травні федерація також дозволила запросити російську або білоруську команду до участі в жіночому чемпіонаті світу.
- Російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям усунути росіян від турнірів.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту. На зимовій Олімпіаді цього року виступали 13 «нейтральних» росіян.