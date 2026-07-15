У США випускатимуть золоті монети з портретом Дональда Трампа

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Скотт Бессент / X

Монетний двір США почне карбувати золоті монети номіналом $1 із зображенням президента Дональда Трампа.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами Бессента, монета уособлює силу американських цінностей і обіцянку нації.

На монеті зображено портрет Трампа й напис Liberty 1776–2026, що перекладається як «Свобода 1776–2026». Також на монеті є напис In God We Trust («У Бога віримо») — гасло, яке з 1956 року карбують на всій національній валюті США.

Скотт Бессент / X