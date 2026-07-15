Reuters: Чорноморські порти України втратили третину потужностей з екпорту зерна через посилення російських обстрілів

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Україна втратила близько третини потужностей для експорту зерна через посилення російських ракетних і дронових атак на чорноморські порти.

Про це пише Reuters з посиланням на Українську аграрну конфедерацію (UAC).

Понад 90% експорту агропродукції, зокрема зернових і рослинних олій, проходить через три чорноморських порти Одеської області. Якщо раніше порти в Одесі могли обробляти близько 6 мільйонів тонн вантажів щомісяця, то зараз тільки 4 мільйони тонн.

Reuters пише, що в останні сезони на Україну припадало близько 6% світового експорту пшениці та близько 11% експорту кукурудзи, й це означає, що подальші обстріли Росії можуть вплинути на світові ринки. Джерело журналістів розповіло, що трейдери не зупинили роботу портів, але стикаються з проблемами закупівель, продажів, відвантажень, накопичення вантажу та цін.

За даними «Укрзалізниці», кількість вагонів із зерном, що прямують до одеських портів, зменшилася на 11% за тиждень з 2 по 8 липня порівняно з попереднім тижнем, експорт скоротився на 17%. Компанія Kernel Holding (провідний експортер зерна в Україні) цього тижня заявила про зупинку роботи в порту Чорноморськ через серію російських атак.

Джерело Reuters додало, що також чотири з 13 великих зернових терміналів портів призупинили закупівлі зерна.