Сенат США представив оновлену версію законопроєкту про санкції проти Росії. Документ значно помʼякшили після довгих переговорів з Трампом

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У Сенаті США представили оновлену версію законопроєкту про санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний Ліндсі Грем. У цьому варіанті пом’якшили початкові пропозиції великих тарифів для країн, які імпортують російські енергоресурси.

Про це пише Reuters.

Зокрема, у новій версії законопроєкту пропонують накласти мито у 100% на п’ять найбільших імпортерів, тоді як у минулій версії було сказано про мито у 500%, проте на всіх. Новий документ пропонує зробити виняток для країн, що імпортують 15% російської нафти та роблять все можливе, щоб скоротити імпорт. Ідеться про Японію, Угорщину, Францію та Бельгію.

За даними Reuters, пʼятьма найбільшими імпортерами російської нафти є Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан, а газу — Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Також законопроєкт передбачає санкції проти танкерів тіньового флоту РФ, які не користуються послугами західних компаній; проти російських фінансових установ, зокрема й Центрального банку РФ; проти найбільших державних енергетичних проєктів РФ: Yamal LNG та Arctic LNG 1, 2, 3. Нова версія містить положення, яке дозволяє президенту Дональду Трампу скасувати санкції, якщо, на його думку, це буде суперечити національним інтересам США.

Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що такі пом’якшення стали наслідком довгих місяців переговорів, щоб отримати згоду Трампа, і цей компроміс є «єдиним життєздатним варіантом».