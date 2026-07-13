До Ради надійшла заява про відставку прем’єрки Свириденко

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До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Її розглянуть найближчим часом.

Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.

Про те, що Свириденко йде з посади, стало відомо учора. Президент Володимир Зеленський заявив, що вона «очолить новий напрям у відносинах із ключовим партнером», а також анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять.

Юлія Свириденко в соцмережах підтвердила, що залишає посаду голови уряду. Вона заявила, що вдячна президенту за довіру і високу оцінку роботи її команди та пишається тим, що мала честь очолювати Кабмін у найскладніший період новітньої історії України.

Після наради зі Свириденко Зеленський провів зустрічі з головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром МВС Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим і першим віцепремʼєром — міністром енергетики Денисом Шмигалем.