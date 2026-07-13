ГУР: Росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу — там облаштували склади зі зброєю і розмістили техніку

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Росія перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на військову базу та розмістила там пункти управління дронами-камікадзе і склади озброєння.

Про це пише Головне управління розвідки в Tелеграмі.

За даними розвідки, у машинних залах першого, другого, пʼятого та шостого енергоблоків росіяни розмістили військову техніку. У підвальних приміщеннях і укриттях ЗАЕС росіяни облашували склади, а боєприпаси та військову техніку зберігають під технічними переходами, що зʼєднують енергоблоки з іншими будівлями.

Росіяни замінували окремі технічні будівлі на станції біля берегової лінії колишнього Каховського водосховища. Також на території окупованої ЗАЕС присутня Росгвардія — 1 500 солдатів. Ще однією проблемою на станції є живлення: до окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, зараз працює тільки однак ЛЕП. 3 липня на станції був вже 21-й блекаут з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У ГУР додали, що на станції немає достатньої кількості працівників: з потрібних 11 тисяч там працюєють лише 7,5 тисячі, включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.

Що зараз із Запорізькою АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня до 23 жовтня 2025 року.

30 травня в «Росатомі» заявили, що українські війська нібито вдарили дроном у машинну залу блока № 6 Запорізької АЕС — за кілька метрів від реактора. В угрупованні військ «Південь» ЗСУ казали, що не били по енергоблоку. Серед доказів: Україна не має дронів на оптоволокні, що можуть дістати до станції та нести 5—6 кг вибухівки. Крім того, росіяни виставили навколо станції багаторівневий димовий захист, і дрон не зміг би пролетіти через нього непоміченим.

Після цих звинувачень Росії МАГАТЕ провело перевірку на ЗАЕС. Експерти заявили, що зовнішня частина турбінного корпусу і металевий люк пошкоджені, також знайшли кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю. Але кому саме належав дрон — в МАГАТЕ не уточнили.