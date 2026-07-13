Трамп: США мають отримувати гроші за охорону Ормузької протоки

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Президент США Дональд Трамп заявив, що США повинні отримувати плату за охорону Ормузької протоки від Ірану.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, передає Reuters.

«Ми будемо охороняти протоку і, мабуть, керуватимемо нею. Ми станемо її охоронцем. Можливо, назвемо себе «янголами-охоронцями» протоки. І нам мають за це платити», — заявив Трамп.

За його словами, США не можуть безплатно виконувати цю роль, оскільки інші країни, які користуються маршрутом, «дуже багаті» та підтримують Вашингтон.

«Ми охоронятимемо протоку. І ми отримаємо за це багато грошей. Нам мають компенсувати ці витрати, тому що не можна очікувати, що ми робитимемо це безплатно», — сказав президент.

Трамп також звинуватив Іран у зриві домовленостей. За його словами, угода між країнами була повністю готова, але Іран порушив її. «Ми вже укладали з ними десять угод, тому тепер завдаватимемо дуже сильних ударів», — заявив він.

У суботу Іран оголосив про закриття Ормузької протоки після інциденту із судном, яке, за версією Тегерану, рухалося без дозволу. Наступного дня іранська влада заявила, що прохід через протоку залишається призупиненим, а дозволи на судноплавство почнуть видавати лише після того, як настане «стабільність та спокій».

Водночас Корпус вартових ісламської революції заявив, що єдиний спосіб відновити нормальний рух суден — припинити атаки США в районі протоки. У КВІР також попередили, що подальші дії Вашингтону можуть призвести до нових проблем на світовому ринку нафти й газу.