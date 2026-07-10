Україна отримала $3,35 млрд від Світового банку
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Україна отримала $3,35 мільярда від Світового банку в рамках першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектора в Україні (DPO-1).
Про це повідомив Мінфін України.
«Це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026). Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії», — прокоментувала премʼєрка Юлія Свириденко.
Ці кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та пріоритетні видатки держбюджету.
Україна змогла отримати кошти, тому що виконала низку вимог, зокрема ухвалила 13 законів і сім підзаконних нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель, інтеграції енергетичних ринків з Європою, трансформації агросектора, підтримки бізнесу ветеранів, розвитку житлової політики, модернізації освіти та у сфері відновлення системи моніторингу за викидами парникових газів.
До кінця 2026 року уряд України хоче залучити ще мільярд доларів у межах цієї програми.
- DPO (Development Policy Operation) — Програма політики розвитку від Світового банку. Це інструмент прямої бюджетної підтримки, за яким Україна отримує кошти на покриття дефіциту держбюджету та фінансування соціальних потреб в обмін на структурні та інституційні реформи (євроінтеграція, боротьба з корупцією, цифровізація). Програма працює серіями: у межах серії «Основи зростання» (Growth Foundations) у 2024 році Україна залучила понад $3,5 мільярда.