Операція «Мідас». НАБУ і САП оголосили нову підозру експосадовцю «Енергоатому», відомому як «Тенор»

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РБК-Україна

Антикорупційні органи оголосили нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому». За матеріалами справи «Мідас» про корупцію в енергетиці, це Дмитро Басов — він же «Тенор».

Про це повідомляють НАБУ та САП.

За даними слідства, упродовж 2023—2025 років «Тенор» легалізував понад 30 мільйонів гривень через злочинну схему, відому під назвою «Шлагбаум».

За ці кошти він придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz вартістю понад 8 мільйонів гривень, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі на суму понад 19 мільйонів гривень, а також інші дорогі активи.

Щоб приховати походження коштів, Басов використовував криптовалюту й оформлював майно на близьку людину.

Йому інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Що відомо про справу «Мідас»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

Окрім Басова, тоді підозри отримали бізнесмени Тимур Міндіч («Карлсон») і Олександр Цукерман («Шугармен»), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет») та «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко (за нього вже внесли 150 мільйонів гривень застави, і він вийшов із СІЗО).

Слідство стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.