Прокуратура встановила імена всіх російських військових, причетних до ракетного удару по кафе в селі Гроза, — тоді загинули 59 людей

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Юрій Чорнобук / «Бабель»

Прокуратура встановила імена російських військових, які віддали наказ вдарити ракетою по кафе в селі Гроза Харківської області у 2023 році: тоді загинули 59 мирних людей, які прийшли на поминальний обід після перепоховання українського військового. Загалом слідчі провели понад 180 судових експертиз.

Про це написав генпрокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що їм вийшло повністю відтворити російський злочин у той день. Інформацію про перебування людей отримав начальник російської розвідки Олексій Петрушин. Після цього заступник командувача Чорноморського флоту Сергій Пінчук запропонував завдати ракетного удару.

Остаточне рішення ухвалив начальник російського Генштабу Олексій Кім. Заступник начальника ракетних військ Дмитро Козловський організував ракетний удар, а безпосередній пуск ракети здійснили військовослужбовці 119 ракетної бригади під командуванням полковника Івана Петрова.

П’ятьом причетним росіянам повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.