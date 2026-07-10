На Волині стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька

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Міністерство культури та національної спадщини Польщі

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька в Ковельському районі Волинської області з 13 липня розпочнеться новий етап ексгумаційних досліджень.

Про це повідомляє Український інститут національної памʼяті.

Фахівці шукатимуть останки місцевих жителів, загиблих у серпні 1943 року, щоб згодом їх перепоховати. Роботи триватимуть до 7 серпня 2026 року.

Ексгумацію проводитиме організація «Волинські старожитності» за участі польських фахівців: співробітників Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

Це продовження пошукових робіт, які почали навесні. Тоді на трьох із девʼяти обстежених ділянок знайшли людські останки та підтвердили місця поховань.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на нищення українських пам’ятників у Польщі Україна запровадила мораторій на ексгумації польських поховань. Попри домовленості 2020 і 2022 років про співпрацю у сфері історичної пам’яті, питання залишалося неврегульованим.

У 2023 році Україна дозволила спільні дослідження поховань у Пужниках, але Польща досі не виконала прохання Києва відновити меморіальну табличку на могилі воїнів УПА на горі Монастир.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже в травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року— у Польщі це назвали проривом.