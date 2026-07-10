У США вісьмох людей звинуватили в підготовці теракту на турнірі UFC в Білому домі. Тоді Трамп святкував день народження

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У США правоохоронці висунули звинувачення вісьмом чоловікам, які планували теракт на турнірі UFC біля Білого дому. Можливими їхніми цілями були президент США Дональд Трамп, мільярдер Ілон Маск і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Про це пише The Guardian.

В обвинувальному акті сказано, що чоловіки розпочали підготовку наприкінці травня: тоді збирали гроші, вогнепальну зброю, боєприпаси, бронежилети, вибухівку, дрони, медичне обладнання, засоби звʼязку та інші предмети.

Один з обвинувачених розповів слідчим, що група планувала запустити по заходу дрони, навантажені вибухівкою, а потім стріляти в глядачів, які захочуть втекти. Члени групи думали, що їхній напад дестабілізує уряд.

19-річного Тайсена Пропера та чотирьох інших членів групи затримали 15 червня, коли в Білому домі тривав турнір UFC Freedom 250. Ще двох підозрюваних Федеральне бюро розслідувань заарештувало приблизно за тиждень у Вашингтоні та Міссурі. Восьмого обвинуваченого — 21-річного Чендлера Скаггса із Чапманвілля затримали цього тижня. За даними слідства, він мав бути снайпером. Проте після арешту Пропера він втратив зв’язок з іншими учасниками групи.