У США вісьмох людей звинуватили в підготовці теракту на турнірі UFC в Білому домі. Тоді Трамп святкував день народження
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
У США правоохоронці висунули звинувачення вісьмом чоловікам, які планували теракт на турнірі UFC біля Білого дому. Можливими їхніми цілями були президент США Дональд Трамп, мільярдер Ілон Маск і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
Про це пише The Guardian.
В обвинувальному акті сказано, що чоловіки розпочали підготовку наприкінці травня: тоді збирали гроші, вогнепальну зброю, боєприпаси, бронежилети, вибухівку, дрони, медичне обладнання, засоби звʼязку та інші предмети.
Один з обвинувачених розповів слідчим, що група планувала запустити по заходу дрони, навантажені вибухівкою, а потім стріляти в глядачів, які захочуть втекти. Члени групи думали, що їхній напад дестабілізує уряд.
19-річного Тайсена Пропера та чотирьох інших членів групи затримали 15 червня, коли в Білому домі тривав турнір UFC Freedom 250. Ще двох підозрюваних Федеральне бюро розслідувань заарештувало приблизно за тиждень у Вашингтоні та Міссурі. Восьмого обвинуваченого — 21-річного Чендлера Скаггса із Чапманвілля затримали цього тижня. За даними слідства, він мав бути снайпером. Проте після арешту Пропера він втратив зв’язок з іншими учасниками групи.
- Біля Білого дому 26 травня розпочали будівництво арени для турніру UFC Freedom Fights 25. Подія, що відбулася 15 червня, стала першим професійним спортивним заходом, який провели на цій території.
- Трамп регулярно відвідує платні трансляції UFC, і компанія часто використовувала свої відносини з чинною адміністрацією, щоб привернути широку увагу до своїх подій.